Анастасия Павлюченкова раскрыла источник мотивации перед началом сезона

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, завершившая прошлый год на 14-м месте рейтинга WTA, заявила, что прежде всего любит побеждать на корте, и раскрыла источник своей мотивации перед началом нового сезона.

«Просто невероятно было завершить прошлый год на такой высокой ноте, на победной – выиграть Кубок Билли Джин Кинг. Андрей Рублёв перед началом турнира в Токио на Олимпиаде несколько переживал из-за микста. Что-то типа «Я же привык выступать в одиночном разряде, что я вообще тут делаю?» Конечно, мы оба больше привыкли играть «одиночку», но трофей есть трофей. Победа есть победа. Особенно на таких незабываемых событиях, как Олимпиада или Кубок Билли Джин Кинг.

Кубок Федерации и Кубок Дэвиса – это краеугольные камни тенниса, все легенды нашего вида спорта выступали на этих соревнованиях. Можно сказать, что я выросла на этих турнирах. Я была чуть старше Даши Касаткиной в тот момент, когда за моей спиной уже были три проигранных финала Кубка Федерации. Одной из моих главных целей было сбросить груз этих неудач. Прежде всего я очень люблю побеждать. И не столь важно, делаю я это в одиночном разряде или в команде.

И Андрей, и Даша прочувствовали, как незабываемо побеждать именно в команде. Эмоции как минимум удваиваются, потому что твои партнёры по команде делят их с тобой. Поэтому я действительно считаю, что подобная победа – великолепное окончание года. Что касается меня, то это ощущение счастья придало мне дополнительной мотивации для работы, чтобы быть в 2022-м году ещё сильнее на корте. И всё это из-за подобных положительных эмоций», — приводит слова Павлюченковой WTAtennis.com