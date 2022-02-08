Пэн Шуай замечена с президентом МОК на соревнованиях по фристайлу на ОИ-2022

36-летняя китайская теннисистка Пэн Шуай (в чёрной шапке на фото. – Прим. «Чемпионата») замечена в компании с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом на трибунах в финале соревнований по фристайлу в категории Биг-эйр на Олимпийских играх – 2022 в Пекине. Об этом информирует журналист Себ Бэррио в «Твиттере».

Ранее Шуай уже общалась с главой МОК Томасом Бахом. Они созвонились по видеосвязи в ноябре 2021 года.



Шуай перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила руководству WTA письмо с опровержением своих же слов. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай. Позднее WTA вывела свой бизнес из Китая. МОК является единственной организацией, которая общалась с Шуай после её пропажи.



Позже теннисистка заявила, что её неправильно поняли, когда она рассказала о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера.