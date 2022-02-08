Саккари обыграла Потапову и вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела пробиться во второй круг домашнего турнира категории WTA-500 в Санкт-Петербурге.
В стартовом матче Потапова встречалась с первой сеяной Марией Саккари из Греции. Встреча продлилась 1 час 44 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Саккари. Потапова 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 14. На счету её соперницы — 4 эйса, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.
В следующем раунде Саккари сразится с ещё одной россиянкой Екатериной Александровой.
Турнир в Санкт-Петербурге завершится 13 февраля. Его действующей победительницей является россиянка Дарья Касаткина, которая не смогла принять участия в текущем розыгрыше из-за коронавируса.
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