Потапова и Звонарёва вышли в полуфинал парного турнира в Санкт-Петербурге

Российские теннисистки Анастасия Потапова и Вера Звонарёва пробились в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде.

В четвертьфинале соревнований российская пара обыграла румынский дуэт Сорана Кырстя / Иоана-Ралука Олару в двух сетах со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 21 минуту.

В параллельном четвертьфинале пара теннисисток Анна Калинская / Кэти Макнелли оказалась сильнее россиянок Камиллы Рахимовой и Екатерины Шалимовой (6:4, 6:3). Этот матч продлился 1 час 16 минут.

В первом полуфинале парного турнира в Санкт-Петербурге Потапова / Звонарёва сразятся с Калинской / Макнелли.

Во втором полуфинале сыграет российская пара Натела Дзаламидзе / Александра Панова. Их соперницами станут Алиция Росольска (Польша) и Эрин Рутлиф (Новая Зеландия).