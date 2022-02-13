Антикоррупционное бюро ATP начало расследование в отношении Басилашвили
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Антикоррупционное бюро ATP (ITIA) начало расследование в отношении грузинского теннисиста Николоза Басилашвили, сообщает «ВсёПроСпорт». Издание ссылается на подтверждённую информацию от анонимного источника.
Басилашвили подозревают в участии в договорном матче в 2016 году. Расследование проводится в нескольких странах. Ожидается, что результаты будут обнародованы в ближайшее время. При этом пока не сообщается, о каком именно матче идёт речь.
Если вина Басилашвили будет подтверждена, ему грозит временная или пожизненная дисквалификация.
В настоящее время 29-летний спортсмен находится на 21-м месте в рейтинге ATP. За карьеру Басилашвили выиграл пять различных турниров ATP. Он является первой ракеткой Грузии.
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