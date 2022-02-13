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Гендиректор «Зенита» объяснил неудачи россиянок на теннисном турнире в Санкт-Петербурге

Гендиректор «Зенита» объяснил неудачи россиянок на теннисном турнире в Санкт-Петербурге
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Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев, также являющийся гендиректором проходящего в Санкт-Петербурге теннисного турнира категории WTA-500, объяснил, почему в сетке этого турнира не осталось россиянок.

«К сожалению, некоторые наши девушки по разным причинам не смогли даже сыграть на корте. Например, Анастасия Павлюченкова снялась из-за травмы колена. Дарья Касаткина пробыла тут несколько дней на изоляции из-за коронавируса. И, конечно, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова выступили ниже своих возможностей», — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.

В финале турнира в воскресенье, 13 февраля, встретятся его главные фаворитки — гречанка Мария Саккари и эстонка Анетт Контавейт.

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