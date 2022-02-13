Прошла жеребьёвка турнира в Марселе, где сыграют Циципас, Рублёв, Карацев и Оже-Альяссим

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-250, который пройдёт в Марселе (Франция) с 14 по 20 февраля.

Посев соревнований возглавил четвёртая ракетка мира грек Стефанос Циципас, он начнёт борьбу со второго круга, где сыграет с победителем матча Юго Гастон (Франция) – Корентен Муте (Франция).

Вторым сеяным стал седьмой номер мирового рейтинга россиянин Андрей Рублёв. Во втором круге он сыграет либо с французом Ришаром Гаске, либо с шведом Микаэлем Имером.

Также в основную сетку попал ещё один россиянин Аслан Карацев, он стал четвёртым сеяным и во втором раунде сыграет с победителем встречи Хольгер Витус Нёсков Руне (Дания) – квалифаер. Третий номер посева у канадца Феликса Оже-Альяссима.

Призовой фонд соревнований в Марселе составил € 545 200. Действующим обладателем титула является вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.