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Формат проведения Кубка Дэвиса вновь был изменён

Формат проведения Кубка Дэвиса вновь был изменён
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Организаторы Кубка Дэвиса вновь изменили формат проведения турнира.

Главные изменения:

— групповой этап соревнований будет проходить в сентябре отдельно от стадии плей-офф;

— групповой этап финала Кубка Дэвиса будет перенесён на сентябрь 2022 года, основываясь на отзывах теннисистов;

— групповой этап впервые пройдёт в четырёх городах в 2022 году (раньше проходил в трёх). В каждом из городов с 14 по 18 сентября 2022 года будет организована одна группа из четырёх команд;

— плей-офф, начиная с четвертьфиналов, и финал турнира пройдёт в ноябре в одном городе, который пока неизвестен.

Отметим, что действующий чемпион Кубка Дэвиса, сборная России, а также Хорватия, Сербия и Великобритания уже обеспечили себе место на групповом этапе турнира в 2022 году.

В финале Кубка Дэвиса — 2021 россияне со счётом 2-0 обыграли национальную команду Хорватии. Андрей Рублёв нанёс поражение Борне Гойо со счётом 6:4, 7:6 (7:5), а Даниил Медведев переиграл Марина Чилича со счётом 7:6 (9:7), 6:2.

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