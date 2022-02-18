Формат проведения Кубка Дэвиса вновь был изменён

Организаторы Кубка Дэвиса вновь изменили формат проведения турнира.
Главные изменения:
— групповой этап соревнований будет проходить в сентябре отдельно от стадии плей-офф;
— групповой этап финала Кубка Дэвиса будет перенесён на сентябрь 2022 года, основываясь на отзывах теннисистов;
— групповой этап впервые пройдёт в четырёх городах в 2022 году (раньше проходил в трёх). В каждом из городов с 14 по 18 сентября 2022 года будет организована одна группа из четырёх команд;
— плей-офф, начиная с четвертьфиналов, и финал турнира пройдёт в ноябре в одном городе, который пока неизвестен.
Отметим, что действующий чемпион Кубка Дэвиса, сборная России, а также Хорватия, Сербия и Великобритания уже обеспечили себе место на групповом этапе турнира в 2022 году.
В финале Кубка Дэвиса — 2021 россияне со счётом 2-0 обыграли национальную команду Хорватии. Андрей Рублёв нанёс поражение Борне Гойо со счётом 6:4, 7:6 (7:5), а Даниил Медведев переиграл Марина Чилича со счётом 7:6 (9:7), 6:2.
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