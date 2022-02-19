Касаткина, Кудерметова, Самсонова и Звонарёва узнали соперниц по турниру в Дохе

Стала известна сетка крупного турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар), который пройдёт с 20 по 26 февраля.
Первый номер посева получила вторая ракетка мира, представительница Беларуси Арина Соболенко, которая начнёт выступления со второго круга. Её соперницей по этому матчу станет победительница противостояния между россиянкой Людмилой Самсоновой и француженкой Ализе Корне.
Россиянка Дарья Касаткина начнёт свой путь на турнире матчем с Айлой Томлянович из Австралии.
Ещё одна россиянка Вероника Кудерметова в первом круге сыграет с украинкой Ангелиной Калининой.
Получившую уайлд-кард россиянку Веру Звонарёву в первом раунде ждёт встреча с Элисон Ван Эйтванк из Бельгии.
С полной сеткой турнира можно ознакомиться на «Чемпионате».
В квалификации турнира в Дохе выступает россиянка Марина Мельникова, занимающая 221-е место в мировом рейтинге.
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