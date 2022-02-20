Андрей Рублёв отреагировал на выход в финал турнира в Марселе

Седьмая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв прокомментировал свой выход в финал теннисного турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция) в мужском одиночном разряде. В полуфинале Рублёв в субботу переиграл француза Бенжамена Бонзи со счётом 6:3, 4:6, 6:3.
«Перед началом этой недели я был очень мотивирован. Я очень хотел соревноваться, старался играть на хорошем уровне, выиграть несколько матчей, и это мой первый финал в сезоне, так что я очень счастлив, посмотрим, что будет завтра», — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.
В воскресенье, 20 февраля, соперником Андрея Рублёва по финальному матчу в мужском одиночном разряде на турнире в Марселе станет представитель Канады Феликс Оже-Альяссим, занимающий 9-е место в мировом рейтинге.
После завершения этой встречи Рублёв вместе с украинцем Денисом Молчановым сыграет в финале этого же турнира в парном разряде.
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