Тарпищев: Сафиуллин готов играть на уровне топ-50

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о выступлении российского теннисиста Романа Сафиуллина на турнире в Марселе (Франция). Там он дошёл до полуфинала, где уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. При этом Сафиуллин на пути к полуфиналу выбил из турнира грека Стефаноса Циципаса.
«Сафиуллин набирает! Циципас не показатель, но очень хорош. Рома приобрёл уверенность после ATP Cup. Он готов играть на уровне топ-50. Если залезет туда, то уже не надо будет играть квалификации», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Победителем турнира стал россиянин Андрей Рублёв. Призовой фонд турнира составлял более € 540 тыс. В прошлом году победителем турнира стал россиянин Даниил Медведев. Он в финале соревнований обыграл Пьер-Юг Эрбера со счётом 6:4, 6:7, 6:4.
- 20 февраля 2022
-
20:27
-
19:32
-
19:14
-
18:22
-
17:48
-
17:14
-
13:18
-
09:47
-
07:30
-
05:40
-
00:15
- 19 февраля 2022
-
22:11
-
20:13
-
19:43
-
19:15
-
15:39
-
08:50
-
08:32
-
07:45
-
05:50
-
04:35
-
03:00
-
02:28
-
02:12
- 18 февраля 2022
-
22:58
-
22:45
-
22:07
-
21:57
-
20:28
-
19:38
-
18:32
-
18:05
-
10:18
-
09:28
-
08:31