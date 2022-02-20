Тарпищев: Сафиуллин готов играть на уровне топ-50

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о выступлении российского теннисиста Романа Сафиуллина на турнире в Марселе (Франция). Там он дошёл до полуфинала, где уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. При этом Сафиуллин на пути к полуфиналу выбил из турнира грека Стефаноса Циципаса.



«Сафиуллин набирает! Циципас не показатель, но очень хорош. Рома приобрёл уверенность после ATP Cup. Он готов играть на уровне топ-50. Если залезет туда, то уже не надо будет играть квалификации», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Победителем турнира стал россиянин Андрей Рублёв. Призовой фонд турнира составлял более € 540 тыс. В прошлом году победителем турнира стал россиянин Даниил Медведев. Он в финале соревнований обыграл Пьер-Юг Эрбера со счётом 6:4, 6:7, 6:4.

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