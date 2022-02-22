Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Гвадалахаре
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Россиянка Анастасия Потапова преодолела рубеж первого круга турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика).
Потапова прошла украинку Лесю Цуренко, которая во втором сете не смогла продолжить борьбу и снялась с матча при счёте 6:4, 2:2 в пользу Анастасии.
Во втором круге соперницей россиянки станет словацкая теннисистка Анна Шмидлова, которая в стартовом раунде соревнований переиграла испанскую спортсменку Нурию Парризас-Диас, пятую сеяную на этом турнире, – 6:1, 6:4. Встреча пройдёт в среду, 23 февраля. Начало — в 20:00 мск.
20-летняя Анастасия Потапова на данный момент занимает 111-е место в рейтинге теннисисток WTA. В июле 2019 года она занимала наивысшую для себя позицию в списке сильнейших, находившись на 64-й строчке в списке лучших.
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