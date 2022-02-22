Арина Соболенко вышла в 3-й круг турнира в Дохе, уверенно обыграв Ализе Корне
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар), который продлится до 26 февраля.
В матче второго круга Соболенко (1) в двух сетах обыграла представительницу Франции Ализе Корне (WC) со счётом 6:2, 6:2. Встреча продлилась 1 час 15 минут. Соболенко 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Корне — 3 эйса и 4 двойные ошибки.
За право выйти в четвертьфинал соревнований Соболенко поборется со швейцаркой Хиль Белен Тайхман.
Призовой фонд соревнований в Дохе составил $ 2 632 448. Его действующей победительницей является чешка Петра Квитова. Соболенко же выигрывала его в 2020 году.
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