Рафаэль Надаль прокомментировал уход из тенниса Хуана-Мартина дель Потро

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль прокомментировал новость о том, что чемпион US Open 2009 года, аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро завершил профессиональную карьеру.

«Очень жаль, что такому человеку, как Хуан-Мартин, пришлось пройти через всё это (травмы. — Прим. «Чемпионата») на протяжении карьеры. Он один из лучших игроков, выходивших на корт в последние годы. Из-за такого количества проблем со здоровьем он лишился возможности построить карьеру, какую заслужил и какую всем нам хотелось бы видеть», — приводит слова Надаля Daily Express.

Дель Потро принял решение уйти из спорта из-за затяжных проблем с травмированным коленом. Аргентинец провёл последний матч на турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина) ранее в феврале. Он проиграл соотечественнику Федерико Дельбонису со счётом 1:6, 3:6.

