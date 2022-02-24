Медведев уверенно разобрался с Андухаром и вышел в 1/4 финала турнира в Акапулько

В Акапулько (Мексика) на стадионе «Фэйрмонт Акапулько Принсес. Центральный корт» состоялся матч 2-го круга теннисного турнира категории ATP 500, в котором сошлись 26-летний россиянин Даниил Медведев (2-й номер рейтинга) и 36-летний представитель Испании Пабло Андухар (68-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Медведева в двух сетах – 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты.

На счету Даниила 7 подач навылет, 2 двойные ошибки и 4 из 6 (67%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – ни одного эйса, 1 двойная ошибка и ни одного удачного брейка.

В 1/4 финала Медведев встретится с победителем пары Йосихито Нисиока (Япония, 103-й номер рейтинга) – Тейлор Фритц (США, 16-й номер рейтинга).