Джокович одним словом высказался о том, что Медведев обошёл его и возглавил рейтинг ATP

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал то, что Даниил Медведев с 28 февраля возглавит мировой мужской рейтинг ATP и сместит его с лидерской позиции.

«Даниил официально стал номером один в мире? Поздравляю (смеётся). Сказать ещё пару слов? Поздравляю», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере станет первой ракеткой мира. Это стало известно после того, как серб Новак Джокович потерпел поражение на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), проиграв 123-му номеру мирового рейтинга, чешскому квалифаеру Иржи Веселы в двух сетах — 4:6, 6:7 (4:7).

На момент написания новости Медведев набрал 8525 очков рейтинга, обойдя в лайв-рейтинге Джоковича, который потерял 410 баллов из-за раннего поражения в Дубае (8465).