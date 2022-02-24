Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович одним словом высказался о том, что Медведев обошёл его и возглавил рейтинг ATP

Джокович одним словом высказался о том, что Медведев обошёл его и возглавил рейтинг ATP
Комментарии

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал то, что Даниил Медведев с 28 февраля возглавит мировой мужской рейтинг ATP и сместит его с лидерской позиции.

«Даниил официально стал номером один в мире? Поздравляю (смеётся). Сказать ещё пару слов? Поздравляю», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере станет первой ракеткой мира. Это стало известно после того, как серб Новак Джокович потерпел поражение на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), проиграв 123-му номеру мирового рейтинга, чешскому квалифаеру Иржи Веселы в двух сетах — 4:6, 6:7 (4:7).

На момент написания новости Медведев набрал 8525 очков рейтинга, обойдя в лайв-рейтинге Джоковича, который потерял 410 баллов из-за раннего поражения в Дубае (8465).

Даниил Медведев — первая ракетка мира! В понедельник Джокович сложит свои полномочия Даниил Медведев — первая ракетка мира! В понедельник Джокович сложит свои полномочия
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022