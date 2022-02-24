Чесноков: даже если Медведев будет первым лишь неделю — это максимум, о чём можно мечтать

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал то, что Даниил Медведев с 28 февраля возглавит мировой мужской рейтинг ATP.

«Медведев станет первой ракеткой мира — большое событие для всего российского тенниса. Я знаю, как он работал — это был каторжный труд. Всё, что он получил — заслуженно. Даже если он продержится на первой строчке всего неделю — это максимум того, о чём можно мечтать. Не стоит его сравнивать ни с Сафиным, ни с Кафельниковым — у каждого из них свои достижения», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Напомним, российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере станет первой ракеткой мира. Это произошло после того, как серб Новак Джокович потерпел поражение на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), проиграв 123-му номеру мирового рейтинга, чешскому квалифаеру Иржи Веселы в двух сетах — 4:6, 6:7 (4:7).