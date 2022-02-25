Роже-Васслен двумя словами отреагировал на грядущий выход Медведева в лидеры рейтинга ATP
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Французский теннисист Эдуард Роже-Васслен прокомментировал грядущий выход второй ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева в лидеры рейтинга ATP. Вчера, 24 февраля, стало известно, что 28 февраля Медведев в рейтинге ATP обойдёт 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича и возглавит мировую классификацию.
«Вполне заслужил», — написал Роже-Васслен на своей странице в «Твиттере».
Напомним, 26-летний Даниил Медведев впервые в своей карьере станет первой ракеткой мира. Это стало известно после того, как Джокович потерпел поражение на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), проиграв 123-му номеру мирового рейтинга, чешскому квалифайеру Иржи Веселы — 4:6, 6:7 (4:7).
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