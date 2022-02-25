Веселы, обыгравший Джоковича, оценил грядущий выход Медведева в лидеры рейтинга ATP

Чешский теннисист Иржи Веселы, сенсационно победивший 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в четвертьфинале турнира в Дубае, прокомментировал то, что 28 февраля россиянин Даниил Медведев обойдёт серба и станет новым лидером рейтинга ATP. О том, что Медведев обойдёт Джоковича, стало известно после поражения Новака от Веселы.
«Здорово для тенниса, что появится новый номер один. Новак — большой чемпион, он возглавлял рейтинг на протяжении 361 недели. Но теннису нужен новый номер один. На подходе новое поколение, и я считаю, что это здорово», — приводит слова чешского теннисиста пресс-служба ATP.
Напомним, в январе Медвевев проиграл Рафаэлю Надалю в финале Australian Open, а Джокович, не желающий прививаться, пропустил турнир — серба депортировали из Австралии.
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