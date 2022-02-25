Видеообзор победы Медведева в Акапулько, которая вывела его в полуфинал с Надалем

Российский теннисист Даниил Медведев стал полуфиналистом турнира в Акапулько. В четвертьфинальной встрече Медведев легко переиграл представителя Японии Йосихито Нисиоку со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут.
За матч Медведев сделал 10 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету японского теннисиста одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.
В полуфинале турнира Медведев сыграет с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», испанцем Рафаэлем Надалем. В январе Медведев уступил Рафаэлю в финале Открытого чемпионата Австралии, ведя 2-0 по сетам по ходу игры.
Ранее стало известно, что Медведев впервые в своей карьере станет первой ракеткой мира. Это произошло после того, как серб Новак Джокович потерпел поражение на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), проиграв 123-му номеру мирового рейтинга, чешскому квалифаеру Иржи Веселы — 4:6, 6:7 (4:7).
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