«Он вдохновил многих и меня тоже». Рублёв — о том, что Медведев станет 1-й ракеткой мира

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв высказался о том, что его соотечественник Даниил Медведев с 28 февраля станет первым номером рейтинга ATP.
«Я могу сказать ему только хорошее, потому что он сделал то, чего не было очень давно. Я даже не знаю, когда это было в последний раз, в 2004 году? Он чего-то добился. Для него, конечно, это исторический момент. Я много раз говорил ему, что то, что он делает, это невероятно.
Я думаю, что он вдохновил многих людей и меня тоже, потому что то, что он иногда делает на корте, с точки зрения игры, просто нереально. То, как он играет, как он думает, как он выигрывает розыгрыши, невозможно предвидеть. Это впечатляет. У него есть чему поучиться в плане игры», — сказал Рублёв на пресс-конференции турнира в Дубае.
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