Тарпищев отреагировал на поражение Медведева от Надаля в рамках турнира в Акапулько
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение второй ракетки мира Даниила Медведева в полуфинале турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика) от пятого номера мирового рейтинга, испанца Рафаэля Надаля.
«У Дани заканчивается подготовительный период, трагедии нет. Плюс корт медленный. Мог зацепиться, когда имел 11 брейк-пойнтов. Но нет ничего такого, только в плюс пойдёт. Игра есть, но нет пока стабильности.
Медведев вышел на открытый корт, большие нагрузки. Во втором сете вработается. Ещё семь-восемь матчей и будет в полном порядке. Психологически хорошо, что стал первой ракеткой. Это поможет забыть поражение», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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