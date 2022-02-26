Тарпищев отреагировал на поражение Медведева от Надаля в рамках турнира в Акапулько

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение второй ракетки мира Даниила Медведева в полуфинале турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика) от пятого номера мирового рейтинга, испанца Рафаэля Надаля.

«У Дани заканчивается подготовительный период, трагедии нет. Плюс корт медленный. Мог зацепиться, когда имел 11 брейк-пойнтов. Но нет ничего такого, только в плюс пойдёт. Игра есть, но нет пока стабильности.

Медведев вышел на открытый корт, большие нагрузки. Во втором сете вработается. Ещё семь-восемь матчей и будет в полном порядке. Психологически хорошо, что стал первой ракеткой. Это поможет забыть поражение», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.