«Я играл с номером один в мире на его любимом покрытии». Надаль — о победе над Медведевым

Пятая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался после победы на россиянином Даниилом Медведевым в полуфинальном матче турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика).

«Я играл против номера один в мире на его любимом покрытии. Эта победа подтверждает, что после Австралии дела идут очень позитивно, это много значит для меня. Я очень счастлив.

Как вы знаете, у меня есть проблема с ногой, у которой не так уж и много решений. Иногда у меня бывают лучшие дни, иногда худшие. Уверен, что я в состоянии справиться с этим. Наконец-то могу играть без ограничений после полутора лет», — сказал Надаль на пресс-конференции турнира в Акапулько.

В финале соревнований Надаль сразится с британским теннисистом Кэмероном Норри.