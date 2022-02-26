«Я играл с номером один в мире на его любимом покрытии». Надаль — о победе над Медведевым
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Пятая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался после победы на россиянином Даниилом Медведевым в полуфинальном матче турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика).
«Я играл против номера один в мире на его любимом покрытии. Эта победа подтверждает, что после Австралии дела идут очень позитивно, это много значит для меня. Я очень счастлив.
Как вы знаете, у меня есть проблема с ногой, у которой не так уж и много решений. Иногда у меня бывают лучшие дни, иногда худшие. Уверен, что я в состоянии справиться с этим. Наконец-то могу играть без ограничений после полутора лет», — сказал Надаль на пресс-конференции турнира в Акапулько.
В финале соревнований Надаль сразится с британским теннисистом Кэмероном Норри.
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