Украинская теннисная федерация требует лишить ФТР членства в ITF
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Украинская теннисная федерация (УТФ) потребовала лишить Федерацию тенниса России и Федерацию тенниса Беларуси членства в Международной федерации тенниса (ITF). Письмо на имя президента ITF Дэвида Хаггерти отправил глава УТФ Сергей Лагур, сообщает «Коммерсантъ».
В письме УТФ обращает внимание на последствия военной спецоперации России на Донбассе. Происходящее организация называет «циничной и кровавой атакой на страну».
Если ITF согласится с доводами УТФ, то Россия не сможет принимать участие в соревнованиях, которые проходят под эгидой организации.
Напомним, в отношении России и российского спорта после начала спецоперации были введены жёсткие санкции. На территории России не будут проходить спортивные соревнования.
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