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Надаль увеличил отрыв от Медведева в чемпионской гонке ATP, Рублёв ворвался в топ-5

Надаль увеличил отрыв от Медведева в чемпионской гонке ATP, Рублёв ворвался в топ-5
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль увеличил преимущество над россиянином Даниилом Медведевым в чемпионской гонке ATP. Неделю назад отрыв Надаля от Медведева составлял 755 очков, а теперь он вырос до 1075 очков.

Андрей Рублёв, завоевавший титул на турнире в Дубае, с 12-го места переместился на пятое.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

Чемпионская гонка ATP. 28 февраля
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 2750 очков.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1675.
3 (3). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1400.
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1305.
5 (12). Андрей Рублёв (Россия) — 1020.
6 (8). Денис Шаповалов (Канада) — 875.
7 (5). Маттео Берреттини (Италия) — 855.
8 (6). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 845.
9 (7). Диего Шварцман (Аргентина) — 735.
10 (23). Кэмерон Норри (Британия) — 650…
16 (15). Карен Хачанов (Россия) — 465…
25 (20). Аслан Карацев (Россия) — 385…
47 (43). Роман Сафиуллин (Россия) — 245.

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