Надаль увеличил отрыв от Медведева в чемпионской гонке ATP, Рублёв ворвался в топ-5

Испанский теннисист Рафаэль Надаль увеличил преимущество над россиянином Даниилом Медведевым в чемпионской гонке ATP. Неделю назад отрыв Надаля от Медведева составлял 755 очков, а теперь он вырос до 1075 очков.

Андрей Рублёв, завоевавший титул на турнире в Дубае, с 12-го места переместился на пятое.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

Чемпионская гонка ATP. 28 февраля

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 2750 очков.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1675.

3 (3). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1400.

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1305.

5 (12). Андрей Рублёв (Россия) — 1020.

6 (8). Денис Шаповалов (Канада) — 875.

7 (5). Маттео Берреттини (Италия) — 855.

8 (6). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 845.

9 (7). Диего Шварцман (Аргентина) — 735.

10 (23). Кэмерон Норри (Британия) — 650…

16 (15). Карен Хачанов (Россия) — 465…

25 (20). Аслан Карацев (Россия) — 385…

47 (43). Роман Сафиуллин (Россия) — 245.