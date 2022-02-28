«Фиксация очередной ступеньки в карьере Медведева». Селиваненко — о рейтинге ATP

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал то, что российский теннисист Даниил Медведев официально стал первой ракеткой мира, обойдя 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича. О том, что Медведев опередит Джоковича, стало известно на минувшей неделе, когда сербский спортсмен сенсационно проиграл 123-й ракетке мира Иржи Веселы в четвертьфинале турнира в Дубае.

«Естественно, это огромное достижение, но для Дани — фиксирование пройденного пути. Рейтинг в теннисе — это математический расчёт. Первая строчка приятна. В нашем виде спорта каждую неделю надо играть лучше, чем 12 месяцев назад. Фиксация очередной ступеньки в карьере Медведева», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

