Камельзон: статус первой ракетки Медведева — гордость всей России! Это признание его духа
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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал очередной успех российского теннисиста Даниила Медведева. Сегодня, 28 февраля, он официально стал первой ракеткой мира. Медведев впервые в карьере поднялся на первое место рейтинга ATP. С первой строчки он сместил серба Новака Джоковича.
«Это достижение — олицетворение того, что должен делать российский спортсмен. Первая ракетка мира — это редкое явление. Это признание той школы, в которой вырос Медведев.
Это признание силы духа Дани, признание его родителей. Этим можно гордиться! Это гордость России — особенно в такое время, как сегодня. Я счастлив! Наш игрок — первый в мире», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андрей Панков.
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