Камельзон: статус первой ракетки Медведева — гордость всей России! Это признание его духа

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал очередной успех российского теннисиста Даниила Медведева. Сегодня, 28 февраля, он официально стал первой ракеткой мира. Медведев впервые в карьере поднялся на первое место рейтинга ATP. С первой строчки он сместил серба Новака Джоковича.



«Это достижение — олицетворение того, что должен делать российский спортсмен. Первая ракетка мира — это редкое явление. Это признание той школы, в которой вырос Медведев.



Это признание силы духа Дани, признание его родителей. Этим можно гордиться! Это гордость России — особенно в такое время, как сегодня. Я счастлив! Наш игрок — первый в мире», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андрей Панков.