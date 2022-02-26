Камельзон — о поражении Медведева: это не трагедия. Он заслуженно первая ракетка

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о поражении Даниила Медведева в полуфинале турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика) от пятой ракетки мира, испанца Рафаэля Надаля.

«Надаль набрал отличную форму. Он показал, что он всё ещё Надаль. Даня — первая ракетка мира. Джокович, Федерер, Рафа тоже проигрывали, когда были первой ракеткой мира. Просто такое бывает. Это не падение, не трагедия. Он заслуженно первая ракетка мира. Главное — удержаться! Это самое сложное», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в полуфинальном матче Медведев (1) уступил Надалю (4) со счётом 3:6, 3:6. Встреча продлилась 2 часа 1 минуту. Медведев 10 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 11 созданных. На счету Надаля — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

За титул в Акапулько Надаль поборется с представителем Великобритании Кэмероном Норри (6).