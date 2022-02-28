Даниил Медведев опубликовал в «Инстаграме» пост о том, что стал первой ракеткой мира

Чемпион US Open – 2021 российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в «Инстаграме» пост, посвящённый попаданию на первое место в рейтинге ATP. Сегодня, 28 февраля, Даниил стал первой ракеткой мира, сместив 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича на вторую позицию. Джокович возглавлял рейтинг рекордную 361 неделю.

Публикация доступна в «инстаграме» Даниила Медведев.

«Для меня огромная честь занять эту позицию. Но уверен, все понимают, что у меня смешанные эмоции из-за того, что это произошло на этой неделе. Спасибо моей жене, команде, спонсорам, друзьям и всем, кто помогал по пути. Это длинное путешествие, и мне интересно, что меня ждёт впереди», — написал Медведев.