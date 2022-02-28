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28 февраля россиянин Даниил Медведев стал 1-й ракеткой мира: сколько недель он продержится, какие очки нужно защищать

Отсчёт пошёл! Сколько недель Даниил Медведев будет возглавлять мировой рейтинг?
Даниил Сальников
Даниил Медведев стал 1-й ракеткой мира
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Российский теннисист стал первой ракеткой мира. Но надолго ли? Разбираемся.

Это свершилось! Даниил Медведев наконец-то стал первой ракеткой мира. С 28 февраля 2022 года пошёл отсчёт пребывания 26-летнего россиянина на теннисном троне. Сколько же недель Медведев будет возглавлять рейтинг ATP? Попытаемся разобраться.

На минувшей неделе состоялась заочная дуэль между Новаком Джоковичем и Даниилом Медведевым за лидерство в мировом рейтинге. Серб выступал на турнире ATP-500 в Дубае, а россиянин – на соревновании такой же категории в Акапулько. Благодаря тому, что наш теннисист прошёл на круг дальше, он смог опередить Джоковича и с понедельника, 28 февраля 2022 года, стал 1-й ракеткой мира.

Рейтинг 52 недель ATP на 28 февраля 2022 года:

1 (+1). Даниил Медведев (Россия) – 8615 очков.
2 (-1). Новак Джокович (Сербия) – 8465.
3. Александр Зверев (Германия) – 7515.
4 (+1). Рафаэль Надаль (Испания) – 6515.
5 (-1). Стефанос Циципас (Греция) – 6445.
6 (+1). Андрей Рублёв (Россия) – 5000.
7 (-1). Маттео Берреттини (Италия) – 4928.
8. Каспер Рууд (Норвегия) – 3915.
9. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3883.
10 (+1). Хуберт Хуркач (Польша) – 3496.
22. Аслан Карацев (Россия) – 1933
25 (+1). Карен Хачанов (Россия) – 1725.

Это большая победа всего российского тенниса! Медведев стал лишь третьим в истории игроком из России, возглавившим рейтинг ATP. До Даниила это были Евгений Кафельников и Марат Сафин. «Конечно, я рад стать номером 1. Это было моей целью с тех пор, как я был ещё совсем юным, и особенно моей целью в последнее время. Я получил много поздравлений от многих людей и от других теннисистов, и я просто хочу поблагодарить всех за большую поддержку», — сказал Медведев в интервью пресс-службе ATP.

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Попытаемся разобраться, надолго ли наш парень возглавил мировой рейтинг. В обновлённом рейтинг-листе у Даниила 8615 очков. У идущего теперь на 2-м месте Новака Джоковича – 8465. Разница составляет 150 очков в пользу россиянина. На первой неделе марта проходят матчи Кубка Дэвиса, а турниров ATP нет. Следовательно, топовые теннисисты нигде заработать дополнительные баллы не смогут. А вот следом начнётся двухнедельный турнир серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, где победитель заработает 1000 очков. К тому же 7 марта никаких старых очков у лидеров сгорать не будет, и, следовательно, на калифорнийском «Мастерсе» Медведев впервые должен выйти на корт в официальном статусе 1-й ракетки мира.

28 февраля Медведев стал 1-й ракеткой мира. Все российские теннисисты во главе рейтинга 28 февраля Медведев стал 1-й ракеткой мира. Все российские теннисисты во главе рейтинга

Индиан-Уэллс – один из редких турниров в календаре, который длится 2 недели. А, следовательно, в понедельник, 14 марта – посреди этого соревнования – очередной рейтинг выпускаться не будет. Обновление произойдёт только 21 марта. Так что можно констатировать, что Медведев гарантированно будет возглавлять рейтинг ATP в течение трёх ближайших недель – с 28 февраля по 20 марта. А что же дальше?

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Начнём с того, что у преследователя Медведева – Новака Джоковича – до 4 апреля не сгорит никаких очков. Но неизвестно, сможет ли серб вообще приехать в США на связку двух «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами из-за своей позиции по вакцинации. Пока Новак значится в списке участников, но теоретически в любой момент он может сняться. Поэтому пока рассмотрим ситуацию, что у Джоковича по итогам Индиан-Уэллса-2022 не сгорят очки, но и он ничего на турнире не заработает. А вот у Даниила 21 марта перестанут учитываться 250 очков за титул в Марселе-2021. И его преимущество над Джоковичем в 150 очков в рейтинге разом обернётся отставанием на 100 баллов. Чтобы ликвидировать эту недостачу, россиянину нужно добраться как минимум до 1/4 финала (за это даётся 180). В таком случае 21 марта он сможет продлить своё лидерство ещё на две недели до окончания Майами.

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Если же Джоковича всё-таки пустят в США и дадут выступить на двух «Мастерсах», то для удержания лидерства Даниилу Медведеву придётся ещё и следить за выступлениями серба, а также за другими конкурентами. Теоретически хорошие выступления Зверева, Надаля и Циципаса на мартовских турнирах в Америке могут изменить расклад на верхних строчках рейтинга. И тогда им будет по силам вмешаться в борьбу за первую строчку.

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