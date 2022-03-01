Новак Джокович потерял контракт с крупнейшим спонсором в карьере

Генеральный директор автомобильной корпорации Stellantis Карлос Таварес заявил, что бренд Peugeot прекращает сотрудничество с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

Peugeot был крупнейшим спонсором Джоковича, они начали сотрудничество в 2014 году.

Издание El Espanol указывает, что расторжение контракта с Джоковичем связано с его позицией по вакцинации от коронавируса и произошедшего в результате неё скандала на Открытом чемпионате Австралии – 2022. Однако сербский журналист Саша Озмо опровергает данную информацию.

Напомним, Джокович не смог принять участия в Australian Open — 2022 в январе. Спортсмен пытался въехать в страну с помощью медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса, но местные власти посчитали, что у теннисиста не было достаточных оснований для освобождения от вакцинации. Новак планировал добиться отмены решения об аннулировании визы через суд и даже выиграл одно дело, но затем министр иммиграции Австралии депортировал спортсмена. При этом серб по-прежнему не намерен вакцинироваться.