В украинской федерации тенниса потребовали отстранить Даниила Медведева от ТБШ

Член совета украинской федерации тенниса Сева Кевлыч потребовал отстранить первую ракетку мира, российского теннисиста Даниила Медведева от турниров «Большого шлема».

«Разрешите ему (Медведеву. — Прим. «Чемпионата») играть в турнирах ATP. Но «Большие шлемы» — турниры ITF. Если он лишится возможности играть на турнирах «Большого шлема», он больше никогда не сможет стать первой ракеткой мира. Он не должен играть на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open.

Меня не волнует, что Россия — обладатель Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг. Им будет обидно, когда организаторы вышвырнут их из соревнований», — приводит слова Кевлыча Reuters.

Напомним, Медведев официально стал первой ракеткой мира 28 февраля, обойдя Новака Джоковича.