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В украинской федерации тенниса потребовали отстранить Даниила Медведева от ТБШ

В украинской федерации тенниса потребовали отстранить Даниила Медведева от ТБШ
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Член совета украинской федерации тенниса Сева Кевлыч потребовал отстранить первую ракетку мира, российского теннисиста Даниила Медведева от турниров «Большого шлема».

«Разрешите ему (Медведеву. — Прим. «Чемпионата») играть в турнирах ATP. Но «Большие шлемы» — турниры ITF. Если он лишится возможности играть на турнирах «Большого шлема», он больше никогда не сможет стать первой ракеткой мира. Он не должен играть на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open.

Меня не волнует, что Россия — обладатель Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг. Им будет обидно, когда организаторы вышвырнут их из соревнований», — приводит слова Кевлыча Reuters.

Напомним, Медведев официально стал первой ракеткой мира 28 февраля, обойдя Новака Джоковича.

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