Виталия Дьяченко переиграла немку Анну-Лену Фридзам на старте турнира в Лионе

Россиянка Виталия Дьяченко переиграла немку Анну-Лену Фридзам на старте турнира категории WTA-250 в Лионе (Франция), который продлится до 6 марта.
В матче первого круга Дьяченко (118-й номер рейтинга) обыграла представительницу Германии Фридзам (125) со счётом 6:3, 2:6, 6:4. Встреча продлилась 2 часа и 12 минут. Дьяченко четыре раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. На счету Фридзам шесть эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В следующем раунде россиянка сразится с победителем встречи между швейцаркой Викторией Голубич и бельгийкой Гретье Миннен.
Призовой фонд соревнований в Лионе составляет $ 239 477. Их действующей чемпионкой является представительница Дании Клара Таусон.
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