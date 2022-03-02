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Виталия Дьяченко переиграла немку Анну-Лену Фридзам на старте турнира в Лионе

Виталия Дьяченко переиграла немку Анну-Лену Фридзам на старте турнира в Лионе
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Россиянка Виталия Дьяченко переиграла немку Анну-Лену Фридзам на старте турнира категории WTA-250 в Лионе (Франция), который продлится до 6 марта.

В матче первого круга Дьяченко (118-й номер рейтинга) обыграла представительницу Германии Фридзам (125) со счётом 6:3, 2:6, 6:4. Встреча продлилась 2 часа и 12 минут. Дьяченко четыре раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. На счету Фридзам шесть эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В следующем раунде россиянка сразится с победителем встречи между швейцаркой Викторией Голубич и бельгийкой Гретье Миннен.

Призовой фонд соревнований в Лионе составляет $ 239 477. Их действующей чемпионкой является представительница Дании Клара Таусон.

Лион. 1-й круг
02 марта 2022, среда. 14:10 МСК
Анна-Лена Фридзам
125
Германия
Анна-Лена Фридзам
А. Фридзам
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		2 6
         
Виталия Дьяченко
118
Россия
Виталия Дьяченко
В. Дьяченко
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