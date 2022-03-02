«Рейтинг никогда не врёт». Стэн Вавринка восхитился игрой Даниила Медведева

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка отреагировал на то, что россиянин Даниил Медведев стал первой ракеткой мира.

«Я считаю, что всё, что он делает, является исключительным, неординарным. Он всегда находит правильные решения, он боец, да, порой он сильно расстраивается, когда дела идут плохо, но это не отменяет его бойцовский характер. Он способен на многое, мы видели это во всех крупных матчах, независимо от того, проигрывал он или выигрывал, он прекрасно умеет менять теннис во время игры. Его теннис разговаривает со мной. С точки зрения зрителя, я бы пошёл именно на его матч, потому что считаю его теннис красивым. Он всё делает для этого. То, что он стал первой ракеткой мира – абсолютно заслуженно. Я говорил всю свою карьеру, что рейтинг никогда не врёт», — приводит слова Вавринки We Love Tennis со ссылкой на L'Équipe.