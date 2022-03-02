Анастасия Павлюченкова: мы просто хотим мира и любви. Сейчас речь не о спорте и теннисе
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Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова эмоционально высказалась о проведении специальной военной операции на Украине.
«Это вызывает у меня страх, я в замешательстве. Я могу только высказаться и надеяться, что больше спортсменов сделают то же самое. Я не политик – я просто профессиональная теннисистка. Я просто стараюсь высказываться, стараюсь донести свою точку зрения. Мы просто хотим мира и любви.
У меня есть страх перед будущим. Мы должны думать и о наших детях. Я хочу, чтобы у моих детей было будущее. Не хочу быть эгоистичной и говорить о своей карьере, сейчас речь не о спорте и теннисе. Речь о нашем будущем и нашей жизни», — приводит слова Павлюченковой Tennis.com со ссылкой на эфир CNN.
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