Россиянки Потапова и Рахимова не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Монтеррее в паре

Российская пара Анастасия Потапова и Камилла Рахимова не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Монтеррее в парном разряде. На стадии 1/8 финала россиянки уступили британско-египетскому дуэту Хизер Вотсон – Маяр Шериф со счётом 6:7 (4:7), 6:1, 6:10.

Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. За это время россиянки сделали 1 подачу навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету Вотсон и Шериф 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 13.

За выход в полуфинал турнира Вотсон и Шериф поспорят с американским дуэтом Кэтрин Харрисон и Сабриной Сантомарией.

Полуфинальные матчи турнира пройдут 4 марта. Финальная игра запланирована на 5 марта.