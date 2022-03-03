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Матс Виландер объяснил, в чём Медведев уступает Федереру, Надалю и Джоковичу

Матс Виландер объяснил, в чём Медведев уступает Федереру, Надалю и Джоковичу
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», швед Матс Виландер рассказал, в чём, по его мнению, первая ракетка мира Даниил Медведев уступает Роджеру Федереру, Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу, каждый из которых ранее возглавлял рейтинг ATP.

«Он проиграл Надалю в Акапулько в очень влажных условиях. Мяч летел не так быстро, как в Австралии. Покрытие было очень медленным. Я легко могу объяснить, почему проиграл Медведев, — из-за условий.

И в этом его проблема. Вот почему он не может считаться лучшим игроком в мире в любой день, вне зависимости от покрытия и условий. Сравните это с тем, когда Федерер, Надаль или Джокович были первыми. Зачастую они были фаворитами на всех турнирах, где выступали, будь то грунт, хард или трава. В случае с Медведевым это не так», — приводит слова Виландера Eurosport.co.uk.

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