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Стэн Вавринка высказался о скандале с Новаком Джоковичем на Australian Open

Стэн Вавринка высказался о скандале с Новаком Джоковичем на Australian Open
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарец Стэн Вавринка поделился мнением о ситуации, в которой оказался 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович. Напомним, в январе Джокович, не желающий прививаться, не смог выступить на Открытом чемпионате Австралии. Его депортировали из страны со скандалом.

«Как и все остальные, кто не желает вакцинироваться, он пытался найти решение, которое помогло бы ему выполнять свою работу. Австралия — это, конечно, сильно ударило по нему. Он большой чемпион. Он всегда знал, как преодолевать трудные обстоятельства. Он вернётся на высший уровень», — приводит слова Вавринки Daily Express, ссылаясь на L'Equipe.

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