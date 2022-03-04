Трэйси Остин назвала лучшего теннисиста в сезоне-2022. Это не Медведев

Двукратная победительница Открытого чемпионата США, бывшая первая ракетка мира, американка Трэйси Остин назвала теннисиста, который, по её мнению, достоин называться лучшим в текущем сезоне. По её мнению, это не Даниил Медведев, впервые возглавивший рейтинг ATP, а Рафаэль Надаль, который выиграл Открытый чемпионат Австралии в январе. У Надаля 15 побед в 15 матчах в сезоне-2022.

«Прекрасный вопрос. Рафа избирательно подходит к участию в турнирах в связи с травмой левой ноги. Он не играл на протяжении пяти месяцев в 2021-м. Он играет не так много.

Кроме того, вспомните, что Новак Джокович не сыграл на Открытом чемпионате Австралии. Это помогло Даниилу Медведеву стать первой ракеткой мира. В этом сезоне, очевидно, лучший — Рафа Надаль», — приводит слова Остин Tennis World USA.