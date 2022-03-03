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Новак Джокович сможет сыграть на «Ролан Гаррос», а пока он потерял 1-е место, спонсора и тренера

Джокович потерял 1-е место, спонсора и тренера. Зато он сможет сыграть на «Ролан Гаррос»!
Даниил Сальников
Джокович потерял 1-е место
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Ещё немного, и Новак окончательно вернётся в тур. Но сможет ли он перезагрузить карьеру?

Судя по всему, Новаку Джоковичу разрешат в этом году выступить на «Ролан Гаррос», и, значит, он сможет попытаться защитить титул. Но пока серба преследуют неприятности. Расскажем, что происходит.

Наконец-то Новак Джокович смог открыть для себя теннисный сезон. На турнире ATP-500 в Дубае он был посеян под 1-м номером, но проиграл в 1/4 финала квалифаеру Иржи Веселы, занимавшему на тот момент 123-е место в рейтинге. Но самое ужасное для серба, что это поражение позволило Даниилу Медведеву опередить Джоковича в рейтинге 52 недель ATP. С 28 февраля Новак уже не является первой ракеткой мира. Серб продержался на вершине рейтинга суммарно 361 неделю, установив рекорд всех времён.

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Напомним, в начале года Новак не смог принять участия в первом в сезоне турнире «Большого шлема» — Australian Open — из-за своей позиции по вакцинации. Виза Джоковича была аннулирована, а он депортирован. Уже тогда, в январе, журналисты пытались узнать позицию спонсоров серба по этому поводу. Но все либо хранили молчание, либо выпускали заявления с обтекаемыми формулировками. И вот в начале марта прогремела новость. Генеральный директор автомобильной корпорации Stellantis Карлос Таварес заявил, что бренд Peugeot прекращает сотрудничество с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем. Этот автопроизводитель был крупнейшим спонсором серба, причём сотрудничество началось довольно давно – в 2014 году. Также издание El Espanol указывает, что расторжение контракта с Джоковичем связано с его позицией по вакцинации от коронавируса и произошедшего в результате неё скандала на Открытом чемпионате Австралии – 2022. Однако сербский журналист Саша Озмо опровергает данную информацию.

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На этом неприятности Новака не закончились. Серб расстался со своим многолетним наставником Марианом Вайдой из Словакии. Они с перерывами сотрудничали аж с 2006 года. И все 20 своих «Шлемов» Джокович выиграл при поддержке тренера Вайды. «Какое путешествие проделали мы вместе, мой друг. 15 лет! Ты был на моей стороне в самые важные и памятные моменты в моей карьере. Вместе мы достигли невероятного. Я всегда буду благодарен тебе за твою дружбу и преданность. Ты всегда будешь как член моей семьи. Не могу выразить, насколько я благодарен тебе за всё», — написал Новак Джокович на своей странице в «Инстаграме». Таким образом, сейчас в штаб Джоковича входят тренер Горан Иванишевич, физиотерапевты Улисес Бадио и Мильян Аманович, а также фитнес-тренер Марко Паничи.

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После того как серб сыграл 3 матча в Дубае, до сих пор нет определённости по поводу того, где он выйдет на корт в следующий раз. Дело в том, что в марте в США проходят два двухнедельных «Мастерса» — в Индиан-Уэллсе и Майами, но попасть на территорию страны Джоковичу затруднительно из-за всё той же позиции по вакцинации. Пока Новак числится в списке участников, но в любой момент он может сняться. Зато во Франции резко изменилась ситуация с отношением к вакцинации. Ещё совсем недавно чиновники этой страны утверждали, что серб ни при каких обстоятельствах не выступит на «Ролан Гаррос», если не сделает прививку от коронавируса. Однако в четверг, 3 марта, французское правительство приняло решение отменить по всей стране с 14 марта паспорта вакцинации.

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Таким образом, совсем скоро Джокович окончательно вернётся в тур. Похоже, что Новак получит возможность сыграть на апрельском «Мастерсе» в Монте-Карло и последующем через месяц «Ролан Гаррос», где, кстати, сербу предстоит защищать прошлогодний титул. Но сможет ли он перезагрузить свою карьеру?

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Теги Теннис ATP Новак Джокович •••

Заглавное фото: Francois Nel/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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