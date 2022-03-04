Даниил Медведев убрал флаг России из описания профиля в «Инстаграме». Фото

Победитель Открытого чемпионата США 2021 года, первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев убрал изображение российского флага из описания профиля на своей странице в социальной сети «Инстаграм». На скриншотах ниже видно, что ранее в описании профиля Медведева был флаг России, а теперь его там нет.

Описание профиля Даниила Медведева в «Инстаграме» (старая версия)

Описание профиля Даниила Медведева в «Инстаграме» (новая версия)

Напомним, в понедельник, 28 февраля, Даниил Медведев впервые в карьере возглавил рейтинг ATP, сместив 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича на вторую позицию. Джокович возглавлял рейтинг рекордную 361 неделю.

В январе Медведев дошёл до финала Открытого чемпионата Австралии, где проиграл Рафаэлю Надалю. Испанец завоевал 21-й титул на турнирах «Большого шлема» — это рекорд.