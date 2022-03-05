Бублик обыграл Рууда и вывел Казахстан в групповой этап Кубка Дэвиса

Казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл норвежца Каспера Рууда в матче квалификации Кубка Дэвиса. Встреча закончилась со счётом 6:4, 5:7, 6:4.



Благодаря этой победе сборная Казахстана вышла в групповой этап Кубка Дэвиса. Матч квалификации Казахстан — Норвегия закончился со счётом 3:1.



Бублик во второй раз в сезоне обыграл игрока из топ-10. Отметим, что ранее казахстанец также победил Виктора Джурашовича (6:3, 6:2).



Ранее в групповой этап турнира пробились сборные Австралии, Южной Кореи, Нидерландов и Испании.



Групповой этап соревнований будет проходить в сентябре. Досрочно путёвки туда получили Хорватия (как прошлогодний финалист), Сербия и Великобритания (им дали уайлд-кард). Должна была сыграть на групповом этапе и Россия, ставшая победителем турнира 2021 года. Но россиян отстранили после начала военной спецоперации на Донбассе.

Новость по теме Австралия, Нидерланды, Южная Корея и Испания вышли в групповой этап Кубка Дэвиса