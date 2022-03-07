Агент Медведева высказался о выступлении Даниила на турнирах под нейтральным флагом

Лев Кассиль, агент первой ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева, поделился мнением о выступлении подопечного на международных турнирах под флагом Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Выступление под флагом ассоциации — это компромиссное решение, благодаря которому Даниил и другие теннисисты смогут принимать участие в международных турнирах. Похожая ситуация в последние годы у наших олимпийцев.

Достигнутые договорённости демонстрируют готовность теннисного мира к диалогу. Это особенно важно сейчас на фоне того, что происходит в других видах спорта», — приводит слова Кассиля «РИА Новости Спорт».

Ранее Даниил Медведев убрал изображение российского флага из описания профиля на своей странице в «Инстаграме».

