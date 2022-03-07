Даниил Медведев остался во главе рейтинга ATP, Андрей Рублёв опустился

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Россиянин Даниил Медведев остался на первом месте, Андрей Рублёв потерял одну строчку и теперь идёт седьмым, Карен Хачанов также опустился на одно место и стал 26-м.

Напомним, Медведев официально стал первой ракеткой мира 28 февраля, обойдя Новака Джоковича.

Рейтинг АТР. 7 марта

1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 8615 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8465

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7515

4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6515

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 6325

6 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4928

7 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4590

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3915

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3883

10 (11). Янник Синнер (Италия) — 3495…

22 (22). Аслан Карацев (Россия) — 1933…

26 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1680.

