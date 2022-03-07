Патрик Муратоглу: горжусь российскими теннисистами, которые открыто выступили за мир

Патрик Муратоглу, личный тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, оценил позицию российских теннисистов касательно ситуации на Украине.

«Очень горжусь российскими теннисистами, которые открыто выступили за мир. Разговор об Украине должен выходить далеко за рамки спорта. Мои мысли обращены ко всем, кто потерял семью, друзей, дом или находится в ужасе при мыслях о будущем. Желаю мира во всём мире. Давайте останемся едиными», — написал Муратоглу в своём «инстаграме».

Также Муратоглу предположил, повлияет ли она на игру первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева.

«Не думаю, что на теннис Даниила повлияет то, что сейчас происходит на Украине. С моральной точки зрения возможно, но думаю, это не повлияет на его уровень игры», — сказал специалист.