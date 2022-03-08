Рахимова проиграла Сэвилл на старте квалификации турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Камила Рахимова потерпела поражение на старте квалификации турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 9 по 20 марта.

В полуфинале квалификации Рахимова (15) в двух сетах проиграла представительнице Австралии Дарье Сэвилл (Гавриловой) со счётом 5:7, 3:6. Встреча продлилась 1 час 46 минут. Рахимова ни разу не подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Сэвилл – 3 эйса, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является испанская теннисистка Паула Бадоса. В финале 2021 года Бадоса в трёх сетах обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко.