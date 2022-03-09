Мария Шарапова призвала подписчиков сделать пожертвования украинским детям

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова высказалась о ситуации на Украине.
«С каждым проходящим днём я всё больше и больше убита горем и глубоко опечалена фотографиями и историями семей и детей, пострадавших от обострившегося кризиса на Украине. Я делаю пожертвования на спасение в Детский фонд помощи в кризисных ситуациях – организации, неустанно работающей над обеспечением продовольствием, водой и медикаментами нуждающихся. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и делайте пожертвования. Я молюсь о МИРЕ и посылаю свою любовь и поддержку всем пострадавшим», — написала Шарапова в своём «инстаграме».
Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA – 2004. Мария — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.
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