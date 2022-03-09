Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тарпищев назвал тяжелейшей сетку Медведева на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Тарпищев назвал тяжелейшей сетку Медведева на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался об итогах жеребьёвки «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) для первой ракетки мира Даниила Медведева.

«Медведев не должен выигрывать каждый турнир. Есть плановые нагрузки, которые он должен выдерживать, готовясь к турниру «Большого шлема». Нельзя выигрывать всё подряд, не работая над недостатками. Обязаловки победить сейчас у Дани нет — всё подряд выигрывать невозможно. Выступление на результат в каждом турнире означает отсутствие совершенствования. Сетка у Медведева тяжелейшая, потому что все соперники игровые. Проходных матчей нет — нельзя играть спустя рукава», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

$ 1,2 млн для чемпиона Индиан-Уэллса! Полный расклад призовых на неофициальном 5-м «Шлеме» $ 1,2 млн для чемпиона Индиан-Уэллса! Полный расклад призовых на неофициальном 5-м «Шлеме»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022