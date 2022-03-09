Тарпищев назвал тяжелейшей сетку Медведева на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался об итогах жеребьёвки «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) для первой ракетки мира Даниила Медведева.
«Медведев не должен выигрывать каждый турнир. Есть плановые нагрузки, которые он должен выдерживать, готовясь к турниру «Большого шлема». Нельзя выигрывать всё подряд, не работая над недостатками. Обязаловки победить сейчас у Дани нет — всё подряд выигрывать невозможно. Выступление на результат в каждом турнире означает отсутствие совершенствования. Сетка у Медведева тяжелейшая, потому что все соперники игровые. Проходных матчей нет — нельзя играть спустя рукава», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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