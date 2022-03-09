Симона Халеп: не думаю, что мы должны осуждать российских теннисистов. Они не виноваты

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп высказалась о санкциях в адрес российских теннисистов.

Ранее ITF, WTA и ATP отменили все турниры на территории России в связи с военной спецоперацией на Украине. ITF при этом приостановила деятельность Федерации тенниса России (ФТР) и запретила российским теннисистам принимать участие в международных командных турнирах. При этом россияне могут участвовать в личных турнирах только без использования национальной символики.

«Не думаю, что мы должны осуждать их только потому, что они из этой страны. Мне сложно что-то сказать. Скорее всего, в ближайшее время что-то решится, но они не виноваты. Я сожалею из-за того, какие эмоции им приходится испытывать сейчас. Нелегко, когда у тебя отбирают флаг», — приводит слова Халеп Sportskeeda.