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Екатерина Александрова одержала тяжелейшую победу на старте турнира в Индиан-Уэллсе

Екатерина Александрова одержала тяжелейшую победу на старте турнира в Индиан-Уэллсе
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Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который продлится до 20 марта.

В матче первого круга Александрова обыграла обладательницу уайлд-кард 18-летнюю американку Эльвину Калиеву со счётом 4:6, 6:2, 7:6 (9:7). Встреча продлилась 2 часа 23 минуты. Александрова 4 раза подала навылет, допустила 18 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Калиевой — 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В следующем раунде Александрова сразится с румынкой Симоной Халеп (24).

Общий призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составил $ 8 369 455. Его действующей чемпионкой является испанка Паула Бадоса, в финале 2021 года обыгравшая белоруску Викторию Азаренко.

Индиан-Уэллс (ж). 1-й круг
09 марта 2022, среда. 22:10 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7 9
6 		2 6 7
         
Эльвина Калиева
США
Эльвина Калиева
Э. Калиева
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