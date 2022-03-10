Екатерина Александрова одержала тяжелейшую победу на старте турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который продлится до 20 марта.
В матче первого круга Александрова обыграла обладательницу уайлд-кард 18-летнюю американку Эльвину Калиеву со счётом 4:6, 6:2, 7:6 (9:7). Встреча продлилась 2 часа 23 минуты. Александрова 4 раза подала навылет, допустила 18 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Калиевой — 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В следующем раунде Александрова сразится с румынкой Симоной Халеп (24).
Общий призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составил $ 8 369 455. Его действующей чемпионкой является испанка Паула Бадоса, в финале 2021 года обыгравшая белоруску Викторию Азаренко.
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